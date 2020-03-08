أغويرو يرحل عن الستي في هذه الحالة

2020/03/08 | 16:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن علاقة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بناديه مانشستر سيتي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيسمح لأجويرو بالرحيل في الصيف المقبل، إذا تم منع الفريق من المشاركة بدوري أبطال أوروبا بدءًا من الموسم الجديد.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر عقوبة ضد مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة قاريًا لمدة عامين، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

وتقدم السيتي باستئناف ضد القرار في المحكمة الرياضية، وينتظر تأجيل العقوبة أو تخفيفها أو رفعها.

وأشارت إلى أن السيتي سيوافق على رحيل أجويرو، حتى لو كان سينتقل إلى فريق آخر يلعب في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن السيتي سيعامل أجويرو كحالة خاصة، لا سيما أن سنه 31 عامًا، وبالتالي في حالة تأييد العقوبة الأوروبية، لن يظهر اللاعب مجددًا بدوري الأبطال إلا بعمر 34 عامًا.

يذكر أن العديد من التقارير سبق أن أكدت تمسك السيتي باستمرار رحيم سترلينج وكيفين دي بروين، حتى لو تم منع الفريق من المشاركة بالبطولات الأوروبية.

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