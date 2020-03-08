أول ظهور للملك السعودي بعد الاعتقالات الأخيرة

2020/03/08 | 16:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم رفقة عدد من المسؤولين، للمرة الأولى منذ الخميس الماضي وسط حالة بالغة من الغموض تكتنف طبيعة التطورات الجارية هناك.ونشرت وكالة الأنباء […]

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