ممثل المرجعية يوجه باخلاء شهداء ومصابي الحادث في سوريا على نفقة العتبة الحسينية المقدسة

2020/03/08 | 16:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الاحد، باخلاء “الشهداء والمصابين” الذين تعرضوا لحادث السير المفجع يوم امس في سوريا، على نفقة العتبة الحسينية المقدسة.

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