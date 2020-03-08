القبض على قاتل سيدة سورية في «إزمير» التركية

2020/03/08 | 16:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة التركية، يوم أمس السبت، القبض على قاتل السيدة السورية «منار العمر» ( 35 سنة)، وكانت حاملاً في شهرها السادس، بالإضافة لقتله طفلها البالغ من العمر (5 سنوات)، وجرت

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