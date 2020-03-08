بالفيديو.. هكذا اصبحت مراجعة الدوائر الرسمية في إيران بعد كورونا

2020/03/08 | 16:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اظهر مقطع فيديو متداول بين وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، الاحتياطات الصارمة في الدوائر الرسمية بعد استفحال فيروس كورونا في البلاد منذ اكثر من شهر.

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