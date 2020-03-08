وثيقة .. كوردستان تحظر التنقل على اللاجئين والنازحين بالمخيمات لداخل وخارج الاقليم

2020/03/08 | 16:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان منع التنقل على اللاجئين والنازحين في مخيمات النزوح داخل وخارج مدن الاقليم وذلك ضمن التدابير الوقائية المتخذة للحيلوة دون تفشي فيروس كورونا.

و وجه وزير الداخلية ريبر احمد في كتاب مذيل يحمل توقيعه الى محافظات الاقليم وادارتي منطقتي كرميان ورابرين بمنع التنقل على النازحين واللاجئين في خارج وداخل المخيمات الى داخل وخارج الاقليم مع اخضاعهم الى الاجراءات الوقائية كافة.

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