الحكيم يستقبل نظيره المصري في مطار بغداد

2020/03/08 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

استقبل وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، نظيره المصري، سامح شكري، اليوم الاحد، في مطار بغداد الدولي.

يتبع..





بغداد اليوم-بغداد

رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، الاحد، ان تشكيل حكومة قوية وفاعلة ومنبثقة من اصوات الشعب العراقي، يمثل ما اسماه بـ"رغبة ايرانية دائمة".

وذكرت وكالة فارس، أن شمخاني لدى لقائه مع رئيس جهاز الاستخبارات الع

بغداد اليوم- بغداد

قال محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الاحد، ان محافظته لم تسجل حتى الان أي إصابة بفايروس ’’كورونا’’ المستجد.

وذكر الجبوري في تصريح صحفي، أن "المحافظة لديها أماكن لعزل المصابين، لكن هنالك نقصا كبيرا

بغداد اليوم- بغداد

انتقدت النائبة عن تحالف الفتح، سناء الموسوي، الاحد، وزارة الصناعة والمعادن، لرفع اسعار الكمامات بدلا من توزيعها مجانا على المواطنين، في ظل وجود تحدي خطير متمثل بفيروس كورنا العالمي.

وقالت الموسوي في حديث خص به (بغداد اليوم)،

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