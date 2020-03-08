محافظ نينوى: المحافظة لم تسجل حتى الان أي إصابة بـ’’كورونا’’

2020/03/08 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الاحد، ان محافظته لم تسجل حتى الان أي إصابة بفايروس ’&rs...





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