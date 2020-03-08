شمخاني: تشكيل حكومة عراقية قوية وفاعلة يمثل ’’رغبة إيرانية’’

2020/03/08 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، الاحد، ان تشكيل حكومة قوية وفاعلة ومنبثقة من اصوات الشعب العراقي، يمثل ما اسماه بـ"رغبة ايرانية دائمة".

وذكرت وكالة فارس، أن شمخاني لدى لقائه مع رئيس جهاز الاستخبارات العراقي، مصطفى كاظمي، في بغداد، نلقش التطورات الاشهر على الساحة العراقية، وقال: "نظرا للظروف السياسية والامنية في العراق، فإن دور الاجهزة الاستخباراتية والامنية هام ومعقد للغاية لإدارة الظروف الجديدة".

ولفت شمخاني الى "تأثير التطورات السياسية والامنية في العراق على استقرار المنطقة وأمنها، وأعلن استعداد ايران لنقل تجاربها الاستخباراتية والامنية الى الاجهزة العراقية المعنية"، مضيفا، ان "تشكيل حكومة قوية وفاعلة منبثقة من اصوات الشعب وارادته، هو مطلب دائم للجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مستشار الامن الوطني، فالح الفياض، الاحد (08 آذار 2020)، للأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن الشعب العراقي يتطلع لواقع سياسي جديد من خلال قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة، بما يسهم في انطلاقة جديدة للعراق في المحافل الدولية والإقليمية تضعه في مكانته المناسبة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الامن الوطني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفياض، استقبل في مكتبه ببغداد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وجرى خلال اللقاء بحث المشاكل في المنطقة وسبل حلها، وآفاق تطوير العلاقات بين العراق و الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يخدم مصالح الشعبين".

واضاف البيان أن "الجانبين بحثا الواقع السياسي والإستراتيجي في المنطقة وتأثير نتشار مرض كورونا في المنطقة لاسيما على مستوى التواصل بين الدولتين"، لافتا إلى أن "الفياض أكد على أهمية التعاون المشترك بين العراق وإيران في مواجهة خطر مرض كورونا كما تعاونا سابقاً في مواجهة داعش الإرهابي".؟

واستدرك الفياض، بحسب البيان إلى أن "الشعب العراقي شعب مكافح وصابر وسيتجاوز المحن وهو يتطلع لواقع سياسي جديد من خلال قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة بما يسهم في انطلاقة جديدة للعراق في المحافل الدولية والإقليمية تضعه في مكانته المناسبة".

من جانبه اكد شمخاني "اهمية تعزيز التعاون لا سيما في المجالات الصحية والعلاجية لمواجهة مخاطر كورونا"، مضيفا ان "الشعب العراقي شعب يستحق الاستقرار وان العراق يجب ان يستعيد دوره الاقليمي والدولي".

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