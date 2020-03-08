المرجعية توجه باجلاء ضحايا حادث سوريا على نفقة العتبة الحسينية

2020/03/08 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه ممثل المرجعية الدينية العليا في العراق الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الاحد، باخلاء الشهداء والمصابين الذين تعرضوا لحادث السير المفجع يوم امس ...

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