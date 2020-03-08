الفنانة هند صبري سفيرة في تونس !

2020/03/08 | 16:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت شركة سامسونغ العالمية، عن اختيارها النجمة هند صبري لتكون سفيرتها في تونس.وخطفت هند الأنظار خلال الحفل الذي شهد على اعلانها سفيرة لسامسونغ، حيث ارتدت قميصاً و«جاكيت دورادا» تونسي من تصميم مي.وفي صعيد آخر، تعود هند لاستئناف تصوير مسلسلها الرمضاني الذي تقف خلاله للمرة الثالثة أمام النجم أحمد عز.والمسلسل […]

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