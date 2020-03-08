قرار حكومي : إغلاق منافذ الدخول إلى الموصل خلال 24 ساعة

2020/03/08 | 16:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الاحد، بغلق جميع منافذ الدخول الى مدينة الموصل خلال 24 ساعة.واستثنى الجبوري في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس"، عجلات نقل المواد الغذائية والوقود، والبضائع بالإضافة لعدد من المقررات التي اتفقت عليها خلية الازمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا..وسجلت حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في مدينة الموصل، اليوم الأحد، لأول مرة على مستوى محافظة نينوى.يذكر ان مصدر محلي في محافظة نينوى، افاد في وقت سابق من اليوم الاحد، بأن شاباً مغماً عليه أمام مبنى محافظة نينوى.وأضاف، أنه "يشتبه بإصابة الشاب بفيروس كورونا، نظراً لأن درجة حرارته وصلت إلى 43 درجة".وتابع المصدر، بأنه "تم الحجر عليه من قبل الفرق الطبية لحين التأكد من إصابته".

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