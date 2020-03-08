مقتل واصابة 7 اشخاص بنزاع عشائري حول

2020/03/08 | 16:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الاحد، بمقتل واصابة 7 اشخاص نتيجة نزاع عشائري شمالي المحافظة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، ان "نزاعا بين عشيرتين اندلع في قضاء المدينة شمالي البصرة، بسبب اصطدام سيارة بعمود كهربائي".‏وبين ان "النزاع استخدم فيه الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأسفر عن مقتل اثنين وإصابة 5 آخرين".‏يذكر ان محافظة البصرة تشهد بين فترة واخرى اشتباكات عشائرية مسلحة تستخدم فيها مختلف الاسلحة ما يؤدي الى مقتل واصابة ‏العشرات من المدنيين.‏

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