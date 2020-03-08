ختان النساء في كينيا: قانون القبيلة هو النافذ

2020/03/08 | 16:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان ختان الإناث ولقرون يتم بشكل علني في كينيا، وكان أحيانًا يتم كجزء من الاحتفالات العامة في القرية، غير أن الختان بعد حظره، بات يتم بصورة سرية.“إيلاف” من بيروت: […]

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