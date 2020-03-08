كورونا يتسلل إلى صفوف الجيش الأميركي

2020/03/08 | 16:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، السبت، أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأميركية بفيروس كورونا بعد عودته من السفر للخارج، فيما تعد ثالث حالة إصابة مؤكدة بالفيروس […]

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