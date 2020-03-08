سيناريوهات تحبكها الأحزاب.. هل تستمر تعقيدات اختيار رئيس الوزراء؟

2020/03/08 | 16:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير إخلاص داود منذ إعلان قبول رئيس الجمهورية انسحاب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والاجتماعات مستمرة بين القادة السياسيين، فيما يواصل صالح مشاورات جديدة لاختيار مرشح بديل خلال 15 […]

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