صحة ميسان تسجل أول حالة وفاة بفيروس “كورونا”

2020/03/08 | 16:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان، الأحد، 08 آذار، 2020، تسجيل أول حالة وفاة جراء إصابة بفيروس كورونا الجديد على مستوى المحافظة، وهي خامس حالة وفاة على مستوى البلاد بين 56 […]

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