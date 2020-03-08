مجدداً.. تغريم أربيل وحرمان جماهيره من حضور مباريات الدوري بسبب الشغب

2020/03/08 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رغم قرار السلطات العراقية بحظر دخول الجماهير الى ملاعب كرة القدم، فقد قررت الهيئة المؤقتة المشرفة على اتحاد كرة القدم حرمان جماهير نادي اربيل من مشاهدة فريقهم على المدرجات الى نهاية الموسم فرض غرامات مالية.اتحاد العراقي لكرة القدم يقرر حرمان جمهور اربيل في مباراتين على ملعبه ..— ✨دُعـــاء […]

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