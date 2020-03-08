شركة الموانئ تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

2020/03/08 | 16:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاحد، عن اتخاذها تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة كوادر الشركة والمراجعين.وقالت الشركة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "وجهت باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بسلامة كوادر الشركة والمراجعين والاستمرار وبالسرعة القصوى في عمليات التعفير والتعقيم للقطع البحرية ومرافق الشركة والموانئ مع توفير المعدات الصحية لفحص الكوادر المينائية بالتنسيق مع الجهات الصحية، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا".وشددت على "ضرورة أن تدار الأزمة بإجراءات غير روتينية من خلال تكثيف الجهود والقضاء على الروتين باعتبار أن هذا الوباء سريع الانتشار".وبينت انها "منحت المدراء صلاحيات تقليص الدوام بنسبة 50% على أن لا يتعارض مع إنجاز الأعمال اليومية، إضافة الى منح مدراء الأقسام صلاحيات توفير مواد التعقيم والتعفير او اي مادة أخرى تساهم بالوقاية من فيروس كورونا".

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