حقيقة حديث صدام حسين عن كورونا

2020/03/08 | 16:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت رغد صدام حسين، ابنة صدام حسين، الأحد، عبر صفحتها الخاصة على “تويتر”، مقطع فيديو قالت إنه مفبرك يظهر فيه والدها يتحدث فيه عن فيروس “كورونا”.ويظهر صدام حسين وهو يجالس عددا من العسكريين، ويتحدث عن فيروس “كورونا” المستجد، قائلا إنه سأل عن ماهية هذا الفيروس، من دون تحديد مكان أو زمان الفيديو.إلا […]

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