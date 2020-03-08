إردوغان يعترف بمقتل 59 جندياً تركياً خلال شهر في سوريا

2020/03/08 | 17:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف الرئيس «رجب طيب إردوغان»، بمقتل 59 عسكرياً تركيا في إدلب السورية، خلال الشهر الأخير.معتبراً أن بلاده تحتفظ «بحقها في تطهير محيط منطقة عملية (درع الربيع) في إدلب السورية،

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