شاهد: بعد ضجة القصر الملكي السعودي.. أول ظهور للملك سلمان وآخر لأمير شيع أنه ضمن المعتقلين!

2020/03/08 | 17:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أظهرت مشاهد مصورة، ظهورًا علنيا للملك السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وآخر لأمير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف، وذلك بعد تقارير تحدثت عن سوء الحالة الصحية للملك سلمان واعتقالات طالت عددًا من الامراء بينهم الامير سعود.وفي أول ظهور علني له بعد تقارير اعتقالات الأمراء في السعودية، التقى الملك السعودي […]

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