مثنى السامرائي: سرايا السلام أدخلت زوار ايرانيين عنوة الى مرقد الإمام العسكري

2020/03/08 | 17:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..استنكر النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى عبد الصمد السامرائي قيام مجاميع من سرايا السلام بإدخال زوار ايرانيين عنوة الى سامراء لزيارة الامام العسكري عليه السلام رغم الأوامر الحكومية المشددة بمنع دخول الايرانيين تفادياً لانتشار فيروس كورونا .وقال السامرائي في بيان صحفي : ان زواراً ايرانيين حاولوا الوصول الى ضريح الامام العسكري عليه السلام، […]

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