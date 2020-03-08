2020/03/08 | 17:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صراع الدولة واللادولة – زيد شحاثة تكثر التوصيفات لتوضيح معنى مصطلح ” الدولة” لكن أغلبها يتحدث عن كيان يتكون من ثلاثة عناصر هي ” مواطنون وإقليم أو أرض وسلطة أو مؤسسات تملك سلطة”..
هذا ما يخص الفهم الشكلي أو الهيكلي للدولة.
من الناحية الإجتماعية والفلسفية والسياسية تختلف وتتوسع وتتعدد مفاهيم الدولة..
وإختلافها هو في توصيف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صراع الدولة واللادولة – زيد شحاثة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هذا ما يخص الفهم الشكلي أو الهيكلي للدولة.
من الناحية الإجتماعية والفلسفية والسياسية تختلف وتتوسع وتتعدد مفاهيم الدولة..
وإختلافها هو في توصيف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صراع الدولة واللادولة – زيد شحاثة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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