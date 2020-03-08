2020/03/08 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صراع الدولة واللادولة – زيد شحاثة تكثر التوصيفات لتوضيح معنى مصطلح ” الدولة” لكن أغلبها يتحدث عن كيان يتكون من ثلاثة عناصر هي ” مواطنون وإقليم أو أرض وسلطة أو مؤسسات تملك سلطة”..هذا ما يخص الفهم الشكلي أو الهيكلي للدولة.من الناحية الإجتماعية والفلسفية والسياسية تختلف وتتوسع وتتعدد مفاهيم الدولة..وإختلافها هو في توصيف […]

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