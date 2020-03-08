وفاة مصاب بفيروس كورونا في ميسان

2020/03/08 | 17:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الاحد، عن وفاة مصاب بفيروس كورونا ظهرت عليه الاصابة موجبة يوم ٨ من شهر اذار.وقال بيان الدائرة ان المصاب قد توفى امس ليلاً بعد ساعة واحدة من وصوله الى طوارئ مستشفى الشهيد الصدر التعليمي وكان بحالة صحية حرجة جدا ومتأخرة جدا.وأضاف اشتبه الفريق الطبي باصابته بالفايروس وتم […]

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