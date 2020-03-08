2020/03/08 | 17:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديوغراف: 4 أسباب وراء “رداءة” خدمة الانترنت في العراق.. من بينها وزارة الإتصالات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديوغراف: 4 أسباب وراء “رداءة” خدمة الانترنت في العراق.. من بينها وزارة الإتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).