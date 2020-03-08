“آفاق التنوع -المسرح وثقافة المدينة”.. كتاب جديد للدكتور محمد الساعدي

2020/03/08 | 17:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..صدر مؤخرا للأستاذ الدكتور محمد كريم الساعدي كتابه السابع بعنوان رئيس (آفاق التنوع) ، وعنوان فرعي (المسرح وثقافة المدينة) عن دار نشر الفنون والآداب في العراق ودار نشر حورس الدولية في مصر.تناول الكاتب (آفاق التنوع التي تعد هي الفضاء المتكامل الذي يتشكل من مجالات متعددة ساهمت في صناعة الواجهة المعرفية والمدخليات الدالة […]

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