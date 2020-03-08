هل تتسبب زيارة هنية للبنان في أزمة جديدة مع القاهرة ؟

2020/03/08 | 17:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعادت شائعات اعتزام إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس زيارة لبنان موجة التوتر بين النظام المصري و القيادة الحماسوية.وخلافا لكل التوقعات من المنتظر أن يحل ركب هنية قريبا في لبنان , للقاء الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله الى جانب كبار المسؤولين بالحكومة اللبنانية .و تشير العديد من […]

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