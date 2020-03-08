بالوثيقة.. المالية تتخلف عن صرف رواتب التعيينات الجديدة بمديريات بغداد

2020/03/08 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه محافظ بغداد، محمد جابرالعطا، اليوم الاحد، خاطبا الى وزارة المالية للتأكيد على صرف رواتب المتعيين الجدد على مديريات تربية بغداد الكرخ والرصافة.وبحسب الوثيقة التي حصلت "كلكامش برس" على نسخة منها فإنه "اشارة الى كتابكم ذي العدد 3025 في 20/2/2020 نؤكد ماجاء بكتابنا ذي العدد (۱۹۳) في 12/2/2020 المتضمن تمويل المديريات المذكورة بكتابنا أعلاه مبلغ الرواتب والتعيينات الجدد حيث وردنا تمويل الرواتب فقط".

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