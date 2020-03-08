كردستان يعلن نجاحه بفرض الحجر الصحي على الوافدين من البلدان الموبوءة بــ’’كورونا’’

2020/03/08 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أعلن وزير الصحة في كردستان، سامان البرزنجي، اليوم الأحد، نجاح حكومة الاقليم بفرض الح...





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