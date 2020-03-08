شمخاني يبحث مع عبدالمهدي الأوضاع في المنطقة

2020/03/08 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بحث امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، اليوم الاحد، مع رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة انباء فارس، ان شمخاني التقى عبدالمهدي اليوم، برفقة وفد سياسي كبير، للتباحث بشان العلاقات الثنائية والاوضاع في المنطقة.

ووصل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، امس السبت، الى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى.

وزير الخارجية المصري يسلم الرئيس صالح رسالة من السيسي

بغداد اليوم _ كردستان

أعلن وزير الصحة في كردستان، سامان البرزنجي، اليوم الأحد، نجاح حكومة الاقليم بفرض الحجر الصحي على الوافدين من الخارج، والاشخاص المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا.

وقال سامان البرزنجي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير

بغداد اليوم- بغداد

استقبل وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، نظيره المصري، سامح شكري، اليوم الاحد، في مطار بغداد الدولي.

ونقلت قناة العراقية ’’شبه الرسمية’’، في خبر عاجل لها، ان "وزير الخارجية العراقي، استقبل في مطار ب

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