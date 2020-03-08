شمخاني يلتقي رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية

2020/03/08 | 17:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني في بغداد اليوم الاحد رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية عادل عبدالمهدي....

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