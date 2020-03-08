الحشد الشعبي يدمر مضافات لـ

2020/03/08 | 17:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن تدمير مضافات لتنظيم داعش الارهابي في زور نهر الوند بأطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى....

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