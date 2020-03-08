تسجيل 12 اصابة قرب الخلاني وسط بغداد

2020/03/08 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، بتسجيل 12 اصابة بمصادمات قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك مصادمات متقطعة ضمن مقتربات الخلاني بين القوات الامنية والمتظاهرين وتم تسجيل ١٢ حالة اصابة بعضها خطرة".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.





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