في رسالة مؤثرة..بالوتيلي يطالب بإيقاف الدوري الايطالي بسبب كورونا!

2020/03/08 | 17:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالب المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي بإيقاف مسابقة الدوري الإيطالي وعدم الاكتفاء بخوض المباريات بدون جمهور في الفترة الراهنة.وقال بالوتيلي الذي يلعب في صفوف نادي بريشيا الايطالي في رسالة نارية عبر حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام ” لا تكتبوا لي تعليقات أني أملك الحماية و أنه لا شيء يتغير وأن لا شيء […]

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