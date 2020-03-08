النصر: نسعى لتشكيل لجان مشتركة بين المتظاهرين والقوى السياسية لتسوية الأزمة

2020/03/08 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف النصر، سعيه لتشكيل لجان مشتركة بين المتظاهرين والقوى السياسية ويونامي لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.

وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر في تصريح، إن الائتلاف يسعى لإيجاد لجان مشتركة من المتظاهرين والقوى السياسية ويونامي لتسوية الأزمة، من خلال الاشتراك باللجان التحقيقية التي تكشف عن اسم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن وتقديمهم إلى العدالة، فضلاً عن تعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، والاشتراك بحفظ الأمن في المحافظات وتهيئة الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات مبكرة.

وأضافت، أن الكتل السياسية تتحمل استمرار الأزمة في حال عدم موافقتها على الاشتراك في هذه اللجان، مؤكدة أهمية دور الناشطين في توحيد مطالب المتظاهرين وفرز قيادات ليسهل الوصول إلى تسوية وطنية تخرج البلاد من أزمتها.

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