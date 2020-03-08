“هيئة تحرير الشام” ترفض الهدنة في إدلب

2020/03/08 | 17:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة تحرير الشام رفضها لاتفاق موسكو بشأن وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، مطالبة تركيا بمواصلة دعمها للفصائل لمواجهة “الجيش السوري” في المنطقة.واعتبرت تحرير الشام في بيان لها

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