كورونا يتسبب بتأجيل مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي في النيجر

2020/03/08 | 17:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قررت السلطات المختصة في جمهورية النيجر تأجيل عقد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي كان من المقرر عقدها يومي 3 و4 نيسان/ابريل 2020 في العاصمة نيامي، وذلك بسبب الظرفية الراهنة الناجمة عن وباء كورونا، إلى موعد يحدد في وقت لاحق وذلك بحسب مذكرة للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.وكانت […]

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