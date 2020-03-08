2020/03/08 | 17:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تلقى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي دعوة رسمية لزيارة روسيا.وقال بيان عن مكتب علاوي أن السفير الروسي ماكسيم ماكسيموف سلم علاوي لدى لقائه، اليوم الأحد، دعوةً رسميةً لزيارة روسيا .واشار الى أن علاوي بحث مع السفير الروسي مجمل تطورات الاوضاع في العراق، بالاضافة الى عدد من الملفات التي تخص الساحة الاقليمية وفي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يتلقى دعوةً رسمية لزيارة روسيا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يتلقى دعوةً رسمية لزيارة روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).