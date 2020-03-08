لأول مرة منذ تشييده.. الجامع الكبير في السليمانية

2020/03/08 | 18:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اغلق الجامع الكبير في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان يوم الاحد ابوابه في اطار التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مراسل "شفق نيوز"، إنه ولأول مرة منذ تشیيدە وبناءە یتم غلق أبواب الجامع الكبیر فې السلیمانیة، استجابة لقرار السلطات خشية تفشي فيروس كورونا.

وسجلت محافظة السليمانية حالة وفاة وحيدة لمصاب بفيروس كورونا، فيما شهدت تسجيل 8 إصابات بالفيروس.

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