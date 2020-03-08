التربية توضح بشأن تأجيل العام الدراسي او العمل بنظام العبور

2020/03/08 | 18:02 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت وزارة التربية، اليوم الاحد (8 اذار 2020)، أنه لم يصدر حتى الان قرار بتأجيل العام الدراسي او العم...

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