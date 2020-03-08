2020/03/08 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرهاصات وتطبيع – هشام السلمان عاش الوسط الكروي وتحديدا منذ شهر تشرين الاول من العام الماضي يوم دخل (السجن) أثنين من العاملين في الاتحاد العراقي لكرة القدم على أثر دعوة قضائية كان قد رفعها اللاعب الدولي السابق عدنان درجال..عاش وضعا مرتبكا بحيث أصبح من الصعب استمرار المكتب التنفيذي للاتحاد بالعمل لاسيما بعد الامر القضائي […]

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