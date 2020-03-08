2020/03/08 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توتنهام يواصل التخبّط بتعادل مع بيرنلي برشلونة تحقق فوزاً عسيراً وليفربول يستعيد توازنه مدريد – وكالات حقق برشلونة انتصارًا صعبًا بهدف دون رد، على ريال سوسيداد مساء اول امس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الليجا، في ملعب “كامب نو”.سجل هدف المباراة الوحيد، قائد برشلونة ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 81.وبهذا […]

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