2020/03/08 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يسجل موشّحاً رمضانياً بغداد – فائز جواد انتهى الملحن صباح زيارة من تلحين موشح رمضاني جديد بعنوان (هذا شهر الله )كلمات الشاعر الغنائي عدنان هادي والحان صباح زيارة الذي قال لـ ( الزمان ) امس ان (ستوديو نقابة الفنانين العراقيين بادر بتسجل الموشح الرمضاني الجديد الذي سيؤديه الحاج عامر الكاظمي وتم تسجل مفردات الموشح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يسجل موشّحاً رمضانياً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يسجل موشّحاً رمضانياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).