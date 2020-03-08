كورونا بيد ألمانية: اختراع يحدد ان كنت “مصاباً أم لا” خلال ساعة

2020/03/08 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت شركة طبية ألمانية، اختراع عدة اختبار على عينات لفيروس كورونا من شأنها ان تسهم في إيجاد نتائج “سريعة” على التشخيص من دون الحاجة الى حجر صحي.وذكرت شركة Qiagen الألمانية ان الاختراع قد يضمن ظهور النتيجة على العينات بوجود الفايروس من عدمه، خلال أقل من ساعة وبدقة متناهية.الشركة وهي تعد […]

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