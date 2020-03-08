بالصور.. الحشد يباشر بنصب مستشفى ميداني في الناصرية

2020/03/08 | 18:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت هيئة الحشد الشعبي في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن مباشرة كوادرها في مديرية الطبابة، بنصب مستشفى ميداني لتلقي المصابين بفيروس كورونا والحالات المشكوك بها.وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "كوادر مديرية طبابة الحشد الشعبي باشرت اليوم، بنصب مستشفى ميداني في مستشفى الإمام الحسين (عليه السلام) التعليمي وسط مدينة الناصرية".وأضافت أن "نصب المستشفى الميداني يأتي في اطار جهود دعم دائرة الصحة في محافظة ذي قار طبيا ضمن جهود الوقاية من فيروس كورونا".

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