صالح يتسلم رسالة السيسي من وزير الخارجية المصري

2020/03/08 | 18:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، عصر اليوم الاحد، رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اثناء استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري.ولم يتم الكشف عن مضمون الرسالة التي بعثها الرئيس المصري، بينما اشار وزير الخارجية العراقي محمد علي كريم في وقت سابق الى ان زيارة شكري لبغداد، تأتي لبحث اخر تطورات انتشار فيروس كورونا اضافة الى بحث العلاقات المشتركة بين البلدين.

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