امير الكويت يوجه بالاستعداد لتقديم الدعم الكامل للعراق لمواجهة ’’كورونا’’

2020/03/08 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه امير الكويت، صباح الأحمد الجابر، اليوم الاحد (7 اذار 2020)، بالاستعداد لتقديم الكامل للعراق لمواجهة فايروس ’’كورونا’’

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير الخارجية محمد علي الحكيم، بحث هاتفياً مع نظيره الكويتي تنسيق الجهود في مواجهة فايروس كورونا".

وأضاف البيان ان "الحكيم ناقش مع الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عدداً من القضايا على المستوى المحلي.



وعلى رأسها: تنسيق الجهود بين البلدين في مواجهة فايروس كورونا".

وأوضح البيان "جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع بين الوزيرين".

كما بحث الطرفين بحسب البيان "أهم المستجدات على المستوى الإقليمي التي تهم البلدين الشقيقين".

من جهته نقل وزير الخارجية الكويتي "توجيهات أمير الكويت بأهمية استمرار التواصل مع العراق، والاستعداد لتقديم الدعم الكامل، مع تمنيات دولة الكويت حكومة وشعباً بالسلامة للعراق وشعبه".

من جهته، أكد وزير النقل عبد الله لعيبي، امس السبت، وصول اطنان من المستلزمات الطبية من الصين الى العراق لمواجهة فيروس كورونا.

وقال لعيبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طائرة خاصة من طراز B777-200LR تابعة للخطوط الجوية العراقية وصلت بعد رحلة استغرقت 36 ساعة ذهاباً واياباً لنقل الموادّ والأجهزة الطبّية التي بعثتها حكومة جمهوريّة الصين الشعبيّة لمُواجَهة فايروس كورونا (COVID-19) يُرافِقها فريق طبّي مُتخصِّص للتدريب في مجال الوقاية من هذا الفايروس، وأساليب التعامل مع المُصابين به.

واضاف أن "الطائرة تحمل مُستلزمات الفحص المختبريّ لفايروس كورونا وذلك بتوفير (50000) شريط للفحص الطبّي لهذا الفايروس (RT-PCR)، وبدلات للوقاية، وكمامات ومستلزمات طبية أخرى تصل إلى 6 أطنان"، مبيناً أن "هذه الخطوة جاءت بالتعاون والتنسيق مع لجنة الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 والجهات الحكومية المعنية ضمن التدابير الاحترازية والوقائية ووفق معاير الصحة العالمية المتخذه للتعامل مع هذا الفيروس والحيلولة دون انتشاره".

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