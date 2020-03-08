بالصور.. إجراءات غاز البصرة للوقاية من انتشار ’’كورونا’’ عبر أسطوانات التعبئة

2020/03/08 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

ضمن سلسلة من التدابير الوقائية من "كورونا" ، تعبئة وخدمات الغاز في البصرة تباشر بتعفير اسطوانات الغاز قبل دخولها لخطوط التعبئة الانتاجية.





أعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز فرع البصرة، الأحد (08 آذار، 2020) اتخاذها جملة من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة الاصابة بفايروس كورونا المستجد والحد من تأثيره داخل المواقع التابعة للفرع.

وذكر إعلام الشركة، في بيان، أنه "تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الإدارة العُليا للشركة، قامت الملاكات العاملة بفرع البصرة بإجراءات احترازية عديدة للحد من تأثير هذا الفيروس، حيث شملت الإجراءات التوجيه لكافة المواقع بأخذ التدابير الاحترازية والوقائية، ونشر عدد من البوسترات والملصقات التوعوية حول مخاطر الاصابة بفايروس كورونا وطرق الوقاية منه، وتعليقها في جميع المواقع، لاسيما معامل تعبئة الغاز التي هي بتماس مع المواطنين".

وشدد على "ضرورة تعفير وتعقيم جميع المواقع بالمطهرات الحيوية بشكل يومي، لاسيما اسطوانات الغاز السائل التي تُنقل عبر السيارات المسطحة، والتي تزيد نسبة تلوثها باعتبارها عرضة للأتربة وتداولها على نطاق واسع بين المواطنين، مما يستدعي غسلها وتعفيرها قبل دخولها لمنصات وخطوط التعبئة الانتاجية داخل المعامل".

وأكد "تزويد جميع المنتسبين بالكمامات والكفوف البلاستيكية والمعدات الوقائية الأخرى، فضلا عن تزويد وكلاء الغاز في معامل التعبئة بهذه المعدات، وتوعيتهم وتوجيههم بكل الاجراءات الوقائية التي حددها قسم الصحة والسلامة والبيئة في مقر الشركة".

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