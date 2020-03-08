الجهات الأمنية بإقليم كردستان تقبض على إيرانيين اثنين بتهمة تهريب أدوية ومستلزمات طبية

2020/03/08 | 18:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت السلطات الأمنية في إقليم كردستان، القبض على إيرانيين اثنين، بتهمة تهريب مواد طبية الى داخل الإقليم.

وذكرت مصادر أمنية، ان مفرزة أمنية في منطقة هورامان، تمكنت من القاء القبض على المتهمين، اثناء محاولتهما إدخال كمية كبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية، من إيران الى داخل إقليم كردستان بطريقة غير مشروعة، ومن بينها آلاف العلب من الحبوب والماء المقطر المستخدم في زرق الابر، إضافة الى اقنعة طبية ومواد تستخدم في المختبرات.

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